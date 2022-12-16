Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости

Глава государства подчеркнул, что эта дата особая в истории нашей страны, она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее, отметил Президент. И чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что этот год стал переломным для нашего государства, страна столкнулась с внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности испытания уверенно преодолеваются. Главная задача, стоящая перед казахстанцами это дальнейшее успешное развитие республики. Президент также пожелал соотечественникам здоровья, благополучия, а стране - процветания.