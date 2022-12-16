Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости

С Днем Независимости республики Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана поздравил президент Кыргызстана. В телефонном разговоре Садыр Жапаров выразил искренние пожелания мира и процветания. Глава нашего государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества. В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.