Новый регламент работы приняли в Парламенте Казахстана

Поправки в Регламент работы Парламента приняли депутаты Сената и Мажилиса на совместном заседании. Его дополнили новой главой – «Принятие конституционных законов». Согласно ей, такие проекты обе палаты теперь будут рассматривать совместно. Кроме того, поправки касаются законопроектов, внесенных в порядке инициативы Правительства в целях оперативного реагирования. Изменения коснулись и процедуры заслушивания Парламентом доклада Премьер-Министра. Отмечу, в соответствии с Конституцией республики, глава Кабмина докладывает Парламенту об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях. Теперь его также будут заслушивать на совместном заседании Палат Парламента. Из процедурных новшеств - публикация протоколов голосования на официальном сайте. Те же обязательные требования будут и к прямым трансляциям заседаниий. По мнению парламентариев, это обеспечит прозрачность и открытость работы законодателей.