Мажилисмены одобрили утрату силы закона «О Елбасы»

Все экс-главы государств должны обладать одинаковыми правами и полномочиями. Именно так прокомментировал в кулуарах Мажилиса утрату силы законопроекта о Елбасы депутат Айдос Сарым. Отметим, в ходе пленарного заседания за прекращение действия конституционного закона о полномочиях первого президента единогласно проголосовали 90 мажилисменов. Эти изменения, отметили в Нижней палате Парламента, предусмотрены в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с новыми законами, принятыми в рамках, проводимых в Казахстане реформ.

Айдос Сарым, Депутат Мажилиса Парламента РК:

– В свое время в закон о Елбасы были вписаны очень много эксклюзивных вещей, которые касаются Первого Президента. Мы, как депутаты, считаем, что все экс-президенты должны обладать одинаковыми правами, неважно какой это по номеру экс-президент. И второе, это не только касается закона о Елбасы, есть другие упоминания в других законах. Вот рабочая группа проведет несколько заседаний.

К слову, закон наделял бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева статусом «Елбасы». Кроме того, он гарантировал неприкосновенность его семьи, а также предусматривал обеспечение экс-президента жильем, связью, транспортом, охраной, медицинской помощью и т.д.