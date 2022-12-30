Какие политпреобразования ждут казахстанцев в 2023 году?

2022 год завершился для Парламента страны рядом принятых им документов. Однако некоторые вступят в действие только в 2023 году после подписи Президента. Среди них – налоговый и социальный кодексы, закон о конституционном суде, о банкротстве физлиц и другие.

Казахстан, помимо этого, в новом году ждут изменения в законодательной власти и местных представительных органах. В Республике ожидается проведение парламентских выборов. Они, как отметил Президент, будут способствовать появлению в стране новой волны народных избранников, представляющих интересы широких групп граждан. При этом часть депутатов будет избираться по партийным спискам, другая – через прямые выборы кандидата народом.

Геннадий Шиповских, Депутат Мажилиса Парламента РК:

– Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата. Императивный мандат – это возможность отзывать избранного депутата, если он не удовлетворяет запросы общества. То есть это некий механизм повышения ответственности избираемых депутатов и стимул претворения в жизнь заявляемых программ. В общем, граждане, опираясь на нормы закона, могу лишить народного избранника его полномочий.

В новом году казахстанцев ждёт ряд масштабных изменений, в том числе и социальных. Повышение благосостояния граждан, формирование нового соцконтракта между государством, бизнесом и гражданами. Все это прописано в новом кодексе, предусматривающим социальную защиту граждан Республики.

Дархан Мынбай, Депутат Мажилиса Парламента РК:

– На первом месте – социальные нужды народа. Для этого прописаны меры, предусмотренные законодательством страны. Это и повышение размера пенсий, а также вступление в силу в следующем году социального кодекса страны. Я уверен, что он позволит решить немалое число проблем наших граждан.

Снежана Имашева, Депутат Мажилиса Парламента РК:

– Мы обсудили социальный кодекс. В нем предусмотрены меры для социально-уязвимых слоев населения. В целом казахстанцев ждет улучшение качества жизни и снижение цен. Все опять же будет зависеть от самих людей, мы продолжим работу во благо народа.

В 2023 году Правительство Казахстана намерено предоставить на рассмотрение депутатов Парламента более 20 документов. Каждый из них затрагивает проблемы общества. Среди прочих – законопроекты о водном кодексе, защите прав потребителей и закон против торговли с людьми.