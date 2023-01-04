Ерлан Карин: Вектор реформ определит политическую повестку в РК

Политическую повестку наступившего 2023 года будет определять заданный Президентом вектор политических реформ. Так считает Государственный советник Казахстана Ерлан Карин. Своим мнением он поделился в телеграмм-канале. В первую очередь, это касается продолжения практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны.

Ерлан Карин, Государственный советник РК:

– С начала года начинает свою работу совершенно новый Конституционный суд. Он замкнет на себе новую систему защиты фундаментальных прав граждан наряду с новым конституционным статусом Уполномоченного по правам человека и Генеральной прокуратуры, учреждением новой должности Омбудсмена по поддержке социально уязвимых категорий населения. Также с 1 января вступает в силу ряд новых изменений в выборное законодательство и в избирательную систему. Начинается процесс формирования одномандатных избирательных округов и соответствующих избирательных комиссий. Члены территориальных избирательных комиссий будут осуществлять теперь свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Это позволит повысить качество избирательных процедур.

Продолжится и новый электоральный цикл, отметил госсоветник. 14 января пройдут выборы депутатов Сената. Также в первом полугодии пройдут внеочередные выборы мажилисменов и маслихатов всех уровней. Будущая электоральная кампания будет проходить по новым правилам, подчеркнул Ерлан Карин.

Также с 2023 года в пилотном режиме проведут прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжится обновление корпуса сельских акимов. Эти выборы охватят больше тысячи сельских населенных пунктов.