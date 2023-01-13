Парламент принял закон об утрате статуса Елбасы

Парламент Казахстана принял закон об утрате статуса Первого Президента. Документ депутаты одобрили в двух чтениях на совместном заседании палат в Астане. Его представил Ерлан Саиров, Депутат Мажилиса Парламента РК. Он напомнил, что в прошлом году в стране в результате всенародного референдума была принята обновленная Конституция, за нее проголосовало 77% казахстанцев. На неделе Конституционный суд вынес решение о несоответствии ей закона о статусе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Ерлан Саиров, Депутат Мажилиса Парламента РК:

– Конституционная реформа – большой шаг в 2030 году Независимости в укреплении институтов власти и формировании демократии в обществе. В соответствии с изменениями в Конституцию, исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия Первого Президента РК – Елбасы определяются Конституцией РК и конституционным законом.

Владимир Волков, Депутат Сената Парламента РК:

– В целях реализации итогов общенационального референдума, который состоялся 5 июня 2022 года, и обеспечения согласованности законодательных актов основному закону предлагается признать утратившим силу конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». При этом на Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» в отношении всех экс-президентов Республики.

Закон об утрате статуса Елбасы считается принятым и направлен на подпись Главе государства.