ЦИК Казахстана подвел итоги выборов в Сенат

Итоги выборов депутатов Сената подвела Центральная избирательная комиссия Казахстана. В верхнюю палату Парламента прошли 20 человек – по одному от каждого региона. Глава Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил, что на выборах соблюдался принцип альтернативности и отмечен высокий уровень конкуренции. По его словам, в среднем на одно место претендовало 6 человек. Всего же по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Верхней палаты. 55 были включены в бюллетени.

Нурлан Абдиров, Председатель ЦИК РК:

– На выборах в Сенат большинство кандидатов и тех, кто получил депутатский мандат, были самовыдвиженцами. Это указывает на растущий личный политический интерес в гражданском обществе. По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании на выборах приняли участие 2 904 или 91,7 процента из 3 167 выборщиков.

Константин Петров, Заместитель Председателя ЦИК РК:

– Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях Республики Казахстан, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов. На основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента о результатах подсчета голосов более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными.

В Центризбиркоме отметили, что за избирательными процедурами наблюдали доверенные лица кандидатов, представители СМИ, наблюдатели политических партий, общественных объединений, некоммерческих организаций. Все желающие могли получить всю необходимую информацию через дополнительный функционал интернет-ресурса ЦИКа в режиме онлайн.