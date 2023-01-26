К.Токаев: Казахстан вступил в новый этап своего развития

Казахстан вступил в новый этап своего развития. Об этом сегодня говорил Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената. Верхняя Палата Парламента приступила к работе в обновленном составе. О реформах, формировании новой политической культуры и перезагрузке госинститутов – в нашем материале.

Либерализация избирательного законодательства и другие политические преобразования, проведенные в последние годы, дали стране мощный импульс. Как итог – в республике официально появились новые партии. Сейчас, по словам Главы государства, Казахстану нужны ответственные политические организации, умеющие защищать интересы казахстанцев. Также важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Стартовавшая недавно избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. Переход на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти.

В своем выступлении Глава государства особо подчеркнул, что в республике завершился процесс формирования состава Сената. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавно была избрана часть сенаторов и назначен ряд новых депутатов Верхней Палаты Парламента. Кроме того, специальная квота выделена и для членов Ассамблеи Народа Казахстана. В результате была обновлена почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе и вновь созданных областей. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития, где на Сенат возложены важные функции.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности. Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената.

На должность председателя палаты Президент предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева. Глава государства подчеркнул, что ранее на посту Спикера Сената он зарекомендовал себя с положительной стороны, к тому же он имеет большой опыт в сфере государственного управления. Предложение Президента тайным голосованием сенаторы поддержали единогласно. Также на заседании новоизбранные депутаты принесли Присягу.