К.Токаев: Казахстан готов построить социальный объект в зоне бедствия в Турции

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на внеочередном саммите Организации тюркских государств. Глава государства высоко оценил усилия международного сообщества по оказанию помощи и пригласил волонтеров стран – членов Организации в этом году на специализированный Форум в Астану. Президент Казахстана также подчеркнул, что рост природных и техногенных катастроф становится острой международной проблемой. И государствам здесь важно повышать свою оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Рк:

– Необходимо объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия, в том числе курсы повышения квалификации и обучения спасателей.

По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств были подписаны: Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств; Решение о создании механизма гражданской защиты, а также Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.