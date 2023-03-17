Эксперты КИСИ: выборы перезагрузят всю политсистему РК

Такое мнением высказывают эксперты Казахстанского института стратегических исследований. По их словам, прежде всего, избирательный процесс позволит казахстанцам воспользоваться своим гражданским правом - отдать голос за понравившегося кандидата. О прозрачности же предстоящего выборного процесса свидетельствует проявление высокого интереса международных наблюдателей к событию. В этот день – 19 марта за ходом проведения парламентских выборов в стране будут следить представители миссий крупных и авторитетных международных организаций. Их участие, подчеркивают политологи, способствует открытости и гласности всей избирательной кампании, а также - соблюдению международных обязательств.

Жанар Санхаева, и.о. руководителя отдела изучения электоральных процессов КИСИ:

- Казахстанские выборы вызывают большой интерес со стороны международных наблюдателей, мы знаем, что на текущие выборы были направлены наблюдатели от ОБСЕ, от Организации СНГ, Тюркского Содружества, помимо Международных Организаций были направлены также представители зарубежных стран. И на сегодняшний день они проводят весь цикл наблюдений. Это предвыборные, когда они наблюдают как проводится избирательная кампания кандидатов, также в день выборов будут и послевыборный период будут наблюдаться со стороны международных наблюдателей. текущие выборы являются заключительным этапом электорального цикла.