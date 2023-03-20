Эксперты: В Казахстане будет развита многопартийность

Выборы по смешанной избирательной системе дают толчок развитию многопартийности в стране. По мнению отечественных экспертов, их количество в Парламенте страны может увеличиться как минимум вдвое. А также есть те, кто вступил в политическую гонку по одномандатным территориальным избирательным округам. И это также будет способствовать повышению конкуренции.

Амина Урпекова, Главный эксперт отдела КИСИ:

- И вот эта активность будет способствовать. Политические партии должны будут более активно проявлять свою позицию в Парламенте, защищать интересы населения. Это говорит о том, что эти люди обладают своим определенным экспертным мнением, своими идеями, которыми будут бороться в Парламенте. Будут больше дискуссий, больше споров. Соответственно, предполагается, что в спорах рождается истина. И, соответственно, будут качественные законы.

Кандидаты на этих выборах также отличались от предыдущих. Новому составу нужно будет доказывать обещанное на деле, перейти к конкретным действиям. Иначе придется вернуть мандат. На политической арене останутся те, кто будет работать на благо народа и страны. Поэтому, говорят эксперты, не за горами тот день, когда можно будет реально увидеть плоды модернизированной системы.

Ермек Токтаров, Заведующий отдела КИСИ:

- Эти выборы являются результатом реформ, проведенных в стране в течение года. Конечно, это новый этап развития. Станут известны имена депутатов. После этого будет сформировано новое Правительство. Будет реализована политическая система, построенная на основе обновленной Конституции. Мы увидим ее результаты. Насколько эффективной будет работа Мажилиса и депутатов нового созыва? Увидим через год!