К. Токаев выступил на открытии Первой Сессии Парламента VIII созыва

Каждый день быть на «передовой», принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи перед вновь избранными депутатами на открытии первой сессии Парламента VIII созыва.

Глава государства отметил, что на плечах народных избранников лежит большая ответственность, ведь казахстанцы возложили на них большие надежды. Президент призвал сообща работать в интересах страны и заявил, что курс на преобразования будет продолжен. Ключевым приоритетом остаются повышение качества жизни граждан и принятие соответствующих для этого законопроектов.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе системы госпланирования, отметив, что ряд стратегических документов сегодня утратили свою актуальность. Требуется, в том числе, провести полномасштабную ревизию «Стратегии развития Казахстана до 2050 года».

Глава государства призвал пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию, стимулировать деловую активность и раскрыть промышленный потенциал страны. Кроме того, Президент поручил привести законы в соответствие с Конституцией.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Нельзя допускать популизм и отстаивать чьи-то частные цели. Парламент и маслихаты должны всегда взаимодействовать самым тесным образом, только так мы обеспечим последовательность в осуществлении государственной политики. Благодаря реформам, значительно расширились полномочия депутатов, что, в свою очередь, позволит центру своевременно реагировать на серьезные и масштабные проблемы, возникающие в регионах, которые не в силах решить местная власть. Претерпела изменения и работа двухпалатного Парламента. Если раньше законопроект одобрялся Мажилисом, а затем принимался Сенатом, то теперь право принятия законов передано в ведение Мажилиса.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался также о кандидатуре Премьер-министра. Ее может выдвинуть партия Аманат. Президент заявил, что одержавшая победу на выборах партия примет таким образом на себя политическую ответственность.