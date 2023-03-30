Алихан Смаилов сохранил пост Премьер-министра Казахстана. Указ о его назначении Главой Правительства подписал Касым-Жомарт Токаев. Отметим, кандидатуру Алихана Смаилова Главе государства предложила партия «Аманат», одержавшая победу на выборах. А Мажилис дал согласие на назначение.

Кандидатура Алихана Смаилова была одобрена большинством голосов новоизбранных депутатов. Выступая на Пленарном заседании Мажилиса, Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления работы Правительства. Значительная часть была посвящена экономическим целям и созданию в конечном счете конкурентоспособной экономики. Поэтому одной из главных задач перед Правительством Президент назвал «обеспечение стабильного роста ВВП не менее 4% в год» и, безусловно, сдерживание инфляции. Уже в этом году ее уровень необходимо снизить в 2 раза.

Призвал Глава государства сосредоточить внимание и на регулировании цен на продовольствие, поддержке АПК и насыщению внутреннего рынка отечественными товарами. Среди оперативных задач для Кабмина –продолжение административной реформы и сокращение бюрократических препонов. Для этого должна быть пересмотрена и модернизирована работа госаппарата. В свою очередь, Алихан Смаилов заявил, что приоритетом в работе Правительства станут поддержка бизнеса, увеличение производства несырьевых товаров, привлечение инвестиций в обрабатывающие отрасли, развитие международных коридоров. Глава Кабмина выразил уверенность, что народные избранники и Правительство смогут сообща и продуктивно решать поставленные задачи.