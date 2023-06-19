20-21 июня состоятся переговоры по Сирии в Астанинском формате

Очередная встреча по Сирии в Астанинском формате пройдет в столице Казахстана 20-21 июня. По информации пресс-службы МИД республики, в переговорах примут участие делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также сотрудники правительства самой арабской страны и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудят вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и ситуацию в мире, усилия по урегулированию, вопросы борьбы с терроризмом и гуманитарную ситуацию, а также создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев. В первый день планируется проведение четырехсторонних консультаций заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции. Представители намерены обсудить проект «Дорожной карты» по нормализации сирийско-турецких отношений, а также провести двусторонние и трехсторонние консультации стран-участниц Астанинского процесса. Во второй день планируется продолжение совещаний, пленарное заседание и пресс-конференция.