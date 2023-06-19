Президент Германии посетит Казахстан с государственным визитом

Он прибудет в республику по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Лидеры двух стран во время переговоров намерены рассмотреть состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства. Стороны планируют расширить сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсудить развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубить гуманитарные связи. По итогам - планируется подписание ряда документов. Затем президенты примут участие в казахско-германском бизнес-форуме. Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер выступит на форуме ректоров казахстанских и немецких университетов. В рамках визита Глава ФРГ планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона. Федеральный президент Германии намерен принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании.