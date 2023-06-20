Президенты Казахстана и Германии провели переговоры

Новый импульс взаимодействию стран придаст государственный визит президента Франк-Вальтера Штайнмайера в нашу республику - отметил Касым-Жомарт Токаев приветствуя немецкую делегацию. Приоритетные направления партнерства по-прежнему лежат в инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах. Отметим, сегодня Германия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в ЕС. Более 80% объема внешней торговли с Центральноазиатскими республиками приходится именно на нашу страну.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях. Только что у нас состоялся подробный, очень откровенный обмен мнениями по многим вопросам, касающиеся нашего сотрудничества, нашего взаимодействия в международных организациях, а также по геополитической ситуации.

Касым-Жомарт Токаев также пригласил немецкие компании инвестировать в зеленую энергетику. В частности, стороны приветствовали запуск строительства завода по производству зеленого водорода. Проект с объемом инвестиций в 50 миллиардов долларов реализует немецко-шведская компания. Помимо энергетики, интерес деловых кругов вызывает и транспортно-логистический потенциал. Особенно с учетом того, что сегодня Казахстан становится важным региональным хабом, на долю которого приходится 80% транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай – Европа. Большое внимание стороны уделили наращиванию взаимодействия в рамках Транскаспийского международного маршрута. Его роль, кстати, растет год от года. Свидетельство тому – реальные цифры. В прошлом году по коридору перевезли около 1,7 млн-ов тонн грузов - в два раза больше чем в 2021-ом.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Я также высоко оцениваю ваше решение по поводу поездки в Мангистаускую область. Считаю, что это станет демонстрацией наших достижений в деловом сотрудничестве. Вы также собираетесь посетить морской порт.

Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Германии:

- Я могу подтвердить то, что Вы говорили о состоянии наших двусторонних отношений. Мы учитываем не только последние 30 лет наших дипломатических отношений, но принимаем во внимание наличие нашего динамичного сотрудничества во всех сферах, как Вы только что упомянули. Немецкие компании инвестируют значительные средства в Казахстан, и это не ограничивается только экономическими отношениями. Мы действительно солидарны с г-м Президентом, и с огромным уважением относимся к проводимым масштабным реформам в Казахстане.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов. Это меморандумы о сотрудничестве между министерствами и ведомствами, а также соглашения о партнерстве в области пассажирских перевозок, совместной геологоразведке полезных ископаемых и создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии.