Капсулу времени заложили премьер-министр Казахстана и президент Германии

Алихан Смаилов и Франк-Вальтер Штайнмайер и вложили в нее свои обращения к первым выпускникам нового вуза. Он, кстати, состоится в 2029-ом году. Сегодня же вуз действует на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова. Обучение первых студентов бакалавриата стартует уже этой осенью. В первый год образовательная программа будет идти по двум программам, затем ее расширят до 8. Также включат в нее и 6 программ магистратуры. Студенты будут изучать такие направления, как промышленная автоматизация и робототехника, управление водными ресурсами и отходами, разработка ВИЭ, технологический инжиниринг, интернет вещей, наука о данных и искусственный интеллект. Комплексный учебный план включает три года обучения в университете имени Есенова. После - в течение полутора лет студенты продолжат учебу в университете-партнере в Германии. В своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что подготовка высококвалифицированных инженеров выгодна всем - как казахстанским, так и немецким компаниям. В свою очередь Алихан Смаилов добавил, что Институт будет способствовать подготовке востребованных кадров, а также проведению научных исследований и разработке новых технологий. В том числе - в области производства «зеленого» водорода.