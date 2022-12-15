Казахская диаспора возродила в России традиционные кружки

Освоить древние казахские ремесла: научиться плести камчи и конские уздечки, вышивать орнаменты и валять войлок – всё это стало возможным в столице России. Казахская диаспора возродила здесь традиционные кружки. Главная их цель – сохранение наследия предков и передача знаний молодому поколению. Отмечу, в Москве проживают свыше 10 тысяч этнических казахов. Они чтят национальные обычаи и не забывают традиции.

Айшат Байгазиева, Президент казахской национально-культурной автономии

– Собираемся на национальные праздники. Организовываем и проводим конкурсы «Счастливое детство». Мы прилагаем все усилия для того, чтобы подрастающее поколение не забывало свой язык, культуру, обычаи и традиции.

Аридаш Наукенова, ученица:

– С детства я хожу на всякие мероприятия, участвую в них. Мне это очень нравится. Это очень весело и позновательно. Узоры рисовать и вырезать.

Теперь в планах диаспоры открыть класс по изучению казахского. Это возможность для того, чтобы овладеть родным языком.