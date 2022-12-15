Казахский язык будут изучать в средней школе имени Мухтара Ауэзова в Минске

Изучать казахский будут в Минске. В средней школе имени Мухтара Ауэзова. Ученики, овладевшие языком, намерены в дальнейшем демонстрировать свои знания на специальных олимпиадах. К тому же, уверены в учебном заведении, таким образом занятия по истории и литературе Казахстана будут проходить более интересно и эффективно. Здесь также планируют ежегодно проводить Абаевские и Мухтаровские чтения. Напомним, имя Мухтара Ауэзова общеобразовательному учреждению присвоили еще в 2009 году. На базе белорусской школы открыт и кабинет великого аль-Фараби.

Вадим Панасевич, директор школы имени Мухтара Ауезова:

- Активно обсуждается, чтобы действительно на базе данного кабинета есть желающие-учащиеся изучить казахский язык и есть пожелания со стороны взрослого населения изучать казахский язык. Мы активно обсуждаем этот вопрос. Посредством онлайн связи с носителями языка и проведение данных уроков и занятий. И с приглашением представителей Республики Казахстан, которые владеют языком в совершенстве и имеют сообщения с носителями языка. Этот тот незаменимый опыт для приобретения языка. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день открыт. Мы этот вопрос проработаем и начнем активно сотрудничать и в данном направлении изучать казахский язык. На самом деле это интересно.

Станислав Будницкий, ученик:

- Мне очень нравится казахская история, язык, и вот у нас открялся класс по изучению казахского языка. И мне когда я мог приехать в страну нашу дружественную мог поздороваться, мог поговорить на их родном языке. Я хотел бы увидеть как там живут, как они там заботятся.