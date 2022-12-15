В Астане открылась историко-документальная выставка, посвященная Дню Независимости Республики

Её в торжественной обстановке представили в стенах Военно-исторического музея. Цель – увековечить память о национальных героях, внесших вклад в обретение суверенитета. В экспозицию вошли уникальные документы из фонда Государственного архива столицы, фотографии, вырезки из газет, а также книги и портреты борцов за национальную идею и свободу. Каждый экспонат, по словам организаторов, имеет особую историческую важность и ценность, познакомиться с ними жители и гости столицы могут до конца месяца. Гостями мероприятия стали представители военных структур, историки, журналисты и участники событий 86-го года. Прозвучали здесь также патриотические композиции в исполнении военных музыкантов.

Онербек Умралин, начальник научного отеделения государственного военно-исторического музея РК:

- В целом, данная выставка отражает идею Президента о том, что 16 декабря должен быть днем памяти национальных героев, всех кто участвовал в этих декабрьских событиях, которые стали предвестником независимости Республики Казахстан. Этот день сплочения нации, возрождения духа независимости, возрождения нашей истории, национальных традиций.