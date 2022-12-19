в Казахстане планируют привлечь порядка 800 млрд тенге в возобновляемые источники энергии

В ближайшие годы в Казахстане намерены ввести в строй не менее 2 тысяч 400 МВт мощностей возобновляемых источников энергии. Из них 779 МВт с объемом инвестиций на 358 миллиардов тенге уже запущены. На остальные мощности планируется привлечь порядка восьмисот млрд-ов тенге. По данным министерства энергетики республики, ожидается, что за счет проектов будет дополнительно вырабатываться свыше пяти с половиной млрд киловатт часов зеленой энергии. В том числе будет построено свыше 40-ка объектов ВИЭ. Появятся 17 гидро, 16 ветровых, пять солнечных и пять био- электростанций. Отмечу, в Казахстане уже действуют 130 «зеленых» объектов альтернативной энергетики.