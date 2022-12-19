Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге по продовольственной безопасности. Наша страна заняла 32 место из 113 государств. Согласно Global Food Security Index, республика обошла Россию, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. Аналитики отмечают, что наша страна поднимается в мировом индексе благодаря тому, что планомерно реализует шаги по обеспечению граждан доступными и качественными продуктами питания. Согласно классификации ФАО, Казахстан на сегодняшний день отнесен к третьей – благоприятной - группе государств по обеспеченности продовольствием наравне с Китаем, Австралией, а также странами Европы и Северной Америки. Отмечу, что Казахстан практически в полной мере обеспечивает себя десятью группами товаров. Это мука, крупы, молоко, мясо, соль, подсолнечное масло и другие виды продуктов.