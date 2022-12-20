В ближайшие 5 лет все города и районные центры будут охвачены широкополосным доступом в интернет

А 95% - подключены к волоконно-оптической линии связи. При этом доля технологии 5G в крупных городах и областных центрах вырастет до 75%. Эти цели предусмотрены в нацпроекте «Доступный интернет» на 2023-2027 годы. Документ разрабатывается министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны. Помимо подключения к всемирной паутине городов и сел, в нем также предусмотрена прокладка линий связи вдоль дорог республиканского и областного значения. В целом в рамках проекта планируется построить более 3 с половиной тысяч базовых станций.