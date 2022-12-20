Онлайн супермаркет услуг в сфере занятости работает в Казахстане

Цифровая экосистема занятости формируется в Казахстане. Процесс проиходит на базе электронной биржи труда. Как отмечают в Минтруде и соцзащите, этот онлайн супермаркет включает в себя порталы по трудоустройству и обучению, единое окно предпринимательских инициатив, площадку профориентации, трудовых отношений и цифровые центры занятости. То есть экосистема сопровождает граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений. По данным, профильного ведомства республики, на единой цифровой площадке в этом году зарегистрировались свыше 370-ти тысяч человек, а доля занятых составила 31%. Учитывая положительный результат, в ведомстве отметили, что с 2023 года планируется трансформация центров занятости. Направления работы будут изменены и преобразованы в удобный для людей формат. Для этого будет создано мобильное приложение.