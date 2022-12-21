Мосты и дорожные развязки в Казахстане будут обследовать с использованием беспилотников

Беспилотники будут обследовать в Казахста В министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики отмечают, что дроны в арсенале у специальных служб появятся уже со следующего года. Диагностика с летательным аппаратом позволит вести видеофиксацию в трудодоступных местах и сделает исследования конструкций безопаснее, дешевле и эффективнее. К тому же, в более сжатые сроки – ведь не понадобиться перекрывать движение на трассах. В дальнейшем, отмечают специалисты, с помощью новой техники, можно будет оцифровать все мосты. Кстати, их в стране более 2 тысяч. В ведомстве подчеркнули, регулярное обследование сооружений позволяет на ранних этапах устранять дефекты, которые могут привести к износу или авариям. А также уменьшить затраты на содержание мостов и развязок.