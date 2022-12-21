В Казахстане с 2023 года запустят льготное микрокредитование для молодых людей

Льготное микрокредитование для молодежи запустят с января 2023 года в Казахстане. Заявку могут подать предприниматели в возрасте от 21-го до 35-ти лет на развитие своего бизнеса. По данным минтруда и соцзащиты населения, претендовать на получение льготного финансирования могут фермеры, а также производители товаров и услуг. Те, кто получит одобрение, могут рассчитывать на выгодные условия. Номинальная ставка по кредиту – не более 2,5% годовых, максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, срок - до 5 лет. Для реализации проекта в республиканском бюджете на следующий год предусмотрено свыше 28-ми млрд-ов тенге. Это позволит получить льготный кредит более пяти с половиной тысячам молодых казахстанцев.