Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2023 года

Об этом сообщили в Комитете мининдустрии и инфраструктурного развития страны. В настоящее время все основные работы по строительству завершены. Ведется благоустройство и установка платной проездной системы. Напомню, БАКАД - это крупнейший в Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в рамках государственного-частного партнерства. Трасса должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре «Западная Европа - Западный Китай». К слову, скоростная трасса в основном будет шестиполосной, местами сужаясь до четырёх. Она будет пролегать через 14 населенных пунктов Алматинской области.