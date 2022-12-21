Минздрав предложил механизм страхования ответственности медиков

Законопроект в первом чтении одобрил мажилис. По словам главы Минздрава, оптимальным механизмом предложена адаптированная рыночная модель страхования по опыту таких стран, как США, Германия, Япония и Турция. Это позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи в стране. Так, спорные вопросы можно будет решать в суде. Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией. В случае неудовлетворенности больной имеет право обратиться в орган государственной власти. Систему планируют запускать поэтапно. В соответствии с правилами определен минимальный размер взносов по страхованию профессиональной ответственности. На первом этапе оно будет осуществляться за счет медицинских организаций, медработники будут оплачивать 50% взносов с 2025 года.

Ажар Гиният, Министр здравоохранения РК:

- В медицинских организациях создаются службы поддержки пациентов. Согласно данной модели рассмотрение жалоб будет осуществляться специальной комиссией с привлечением экспертов и заинтересованных сторон с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. Данный проект является новым направлением в сфере здравоохранения с целью обеспечения защиты прав пациентов и снижения профессиональных рисков медицинских работников. Поэтому мы считаем, что пришла пора принять этот документ.