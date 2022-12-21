Названы имена лучших спортсменов по национальным видам спорта «Алтын тұғыр - 2022»

На церемонии чествовали не только победителей, но и их тренеров, руководителей региональных и республиканских федераций. Напомню, лучших опредилили в таких номинациях, как кокпар, байге, игра в асык, стрельба из лука, аударыспак, состязание с ловчими птицами, тогызкумалак, жамбы ату и другие. В рамках мероприятия были созданы этно-культурные площадки, где посетители могли попробовали свои силы в национальных видах спорта, увидеть ловчих птиц победителей. Отмечу, главная Цель мероприятия – популяризация национальных ценностей.

Есжан Курманбай, Член национальной сборной по кокпару:

– Стоит отметить, что сегодня оказывается существенная поддержка национальным видам спорта. Для этого созданы все условия. Проводятся различные состязания. К примеру, национальный чемпионат, игры «Акбидай». Организовываются первенства и на международном уровне. Недавно прошел молодежный чемпионат Азии, а до этого на ЭКСПО проходил чемпионат мира. Буквально два-три месяца назад в Турции состоялись игры кочевников, мы участвовали в нашем национальном виде спорта – кокпаре и заняли первое место.