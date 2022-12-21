В Астане продолжает свою работу первый Центрально-Азиатский медиафорум

Отечественные и зарубежные эксперты обсуждают вопросы укрепления сотрудничества в области информации, а также перспективы и последние тренды в отрасли. Большое внимание специалисты отноводят креативной индустрии. Объем сектора в мировой экономике – свыше 2 триллионов долларов в год. Потенциал его роста есть и у Центральной Азии. В частности, наша республика намерена увеличить вклад креативных индустрий в экономику страны до 5% к 2025 году. Кроме того, на сегодняшних сессиях своим видением дальнейшего развития региона поделились представители международных организаций, в том числе таких авторитетных как СМВДА, Организация Тюркских Государств. Напомню, в первом центрально-азиатском медиафоруме в столице Казахстана принимают участие свыше 100 приглашенных спикеров.

Шахин Мустафаев, Президент международной тюркской академии:

- Основные выводы, сделанные на нашей сессии, заключаются в том, что роль международных организаций, она, тем не менее, возрастает. Потому что именно в рамках этих организаций возможно решение, ответы на вызовы нашего времени, потому что именно они являются теми узловыми компонентами, элементами международных систем, в рамках которых возможно решение многих вопросов.