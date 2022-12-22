Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

В Казахстане одобрен план мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год
  • 22.12.2022, 16:28

В Казахстане одобрен план мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год

Внедрение этих принципов направлено на повышение качества жизни казахстанцев  и принятие лучших международных стандартов во всех сферах экономики. Об этом на  шестом заседании координационного совета с участием представителей дипкорпуса, ООН и ПРООН в нашей стране сообщил премьер-министр Казахстана   Алихан Смаилов. Он поручил заинтересованным  госорганам и организациям  обеспечить качественное и своевременное исполнение плана в будущем году. Рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы в ходе встречи озвучили иностранные партнеры. Они, по словам Главы кабмина, будут учтены в дальнейшей работе Правительства. 

Теги:

читайте также