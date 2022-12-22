В Казахстане одобрен план мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год

Внедрение этих принципов направлено на повышение качества жизни казахстанцев и принятие лучших международных стандартов во всех сферах экономики. Об этом на шестом заседании координационного совета с участием представителей дипкорпуса, ООН и ПРООН в нашей стране сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он поручил заинтересованным госорганам и организациям обеспечить качественное и своевременное исполнение плана в будущем году. Рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы в ходе встречи озвучили иностранные партнеры. Они, по словам Главы кабмина, будут учтены в дальнейшей работе Правительства.