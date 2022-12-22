Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству

Согласно данным, приведенным в докладе Всемирного экономического форума, наша страна в глобальном рейтинге поднялась с 80-го до 65 места среди 146 государств мира. Эксперты отмечают, что положительных показателей удалось добиться благодаря совместным усилиям государства и гражданского общества. Позволит их улучшить действующая концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В течение ближайших восьми лет в планах Казахстана сократить разрыв средней заработной платы до 21%, а также довести долю женщин в органах власти до 30%. Отмечу, по совокупному показателю равенства Казахстан опережает Словакию, Монголию, Чехию, Польшу и Армению. Среди государств Центральной Азии республика занимает 4 место.