Казахстанские ученые смогут пройти научную стажировку за рубежом.

В стране стартовал прием заявок для участия в конкурсном отборе, который продлится до 15 марта 2023 года. Документы принимаются от претендентов с наличием приглашения от зарубежной организации, входящей в список рекомендуемых, а также имеющих научные результаты, к примеру, статьи, индексируемые в казахстанских и международных научных изданиях и базах данных. Об этом объявили в министерстве науки и высшего образования. В ведомстве добавили, что приоритетными являются области инженерных, естественных, социальных и гуманитарных наук, а также в сферы информационно-коммуникационных технологий, медицины, искусства, образования, агропромышленного комплекса, нацбезопасности и обороны. Отмечу, каждый год за счет государства у пятисот казахстанцев есть возможность пройти практику за границей.