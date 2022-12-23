По доступности жилья РК занимает 13 место среди государств Азии

Среди 113 стран мира в этом рейтинге наша страна находится на 33 позиции. Такие данные подготовили аналитики портала Numbeo. К слову, учитывали специалисты в своих расчетах соотношение стоимости жилых квадратов и среднего годового дохода семьи. Для сравнения с другими странами СНГ, Узбекистан в этом рейтинге занимает 75 место, Россия – 88-е, Беларусь - 90-е. Открывают же рейтинг такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, замыкает – Сирия. По данным Бюро Нацстатистики, сообщает Рэнкинг кз, цена нового жилья в Казахстане в прошлом месяце составила почти 436 тысяч тенге за квадратный метр с ростом в 17 %. Стоимость же квартир на вторичном рынке увеличилась на 27% и составила почти 490 тысяч тенге за квадратный метр квадратный. Несмотря на это, аналитики считают, что квартиры в республике все же остаются сравнительно недорогими и доступными – в глобальном масштабе.