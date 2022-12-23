Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы

Чемпионат мира принимает Алматы. За титул лучшего игрока по быстрым и молниеносным видам шахмат с 25-го по 30-е декабря будут бороться 176 сильнейших спортсменов из 50 стран, сообщает акимат города. Это действующие чемпионы, в том числе из - Норвегии, США, Нидерландов, Азербайджана, Китая, Франции, Польши, Индии, Грузии, Ирана, Болгарии, Казахстана и Международной шахматной федерации. Отмечу, Турнир пройдет под эгидой ФИДЕ. А призовой фонд составит 1 миллион долларов.