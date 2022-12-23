С 2023 года в проекте «Серебряный возраст» смогут принять участие граждане от 50 лет

Напомню, в рамках реализации программы рабочие места создаются для трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Сейчас благодаря проекту найти работу могут казахстанцы от 58 лет. Кроме того, со следующего года, сообщают в Минтруда и соцзащиты населения, увеличивается и период участия - до 36 месяцев, а также размер субсидий по заработной плате участников. В рамках проекта появится возможность устроиться как «индивидуальный помощник» и «социальный работник». Мерами содействия занятости в стране планируется ежегодно охватывать не менее 15 тыс. человек.