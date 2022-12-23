Туристский электропоезд запустили между Астаной и Кокшетау

Новый год уже совсем близко! Ощутить приближающийся дух праздника и буквально «погрузиться» в него можно на перроне столичного вокзала Именно отсюда по маршруту Астана – Бурабай запущен новогодний экспресс. Его вагоны оформлены в национальном стиле и декорированы войлочными панно от казахстанских ремесленнеков. К тому же через новогоднюю электричку можно отправить письма самому Аяз Ата – в вагонах специально размещены ящики для писем. Отмечу, Экспресс будет курсировать до конца января 2023 года.