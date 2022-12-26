ВКО | Четкие задачи - реальный результат

В 2022 году случилось знаковое событие - по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева произошло разделение региона на Восточно-Казахстанскую область и область Абай. В результате этого образовалось два новых региона, и для их жителей это стало настоящим историческим событием. Поправки в Конституцию, политические реформы и даже тревожные январские события - стали толчком к модернизации и кардинальным изменениям в общественно-политической системе Казахстана.