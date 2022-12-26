В столице прошел форум «Ұлттық ұстаз»

Профориентация должна быть уже со школьной скамьи. В этом уверены организаторы республиканского форума «Ұлттық ұстаз». Он впервые прошел в столице и собрал лидеров и экспертов сферы образования из Казахстана и ряда зарубежных стран, а также руководителей и педагогов колледжей, школ и детсадов. Участники поделились успешными кейсами внедрения и развития современных образовательных моделей в своих учреждениях. По их словам, помогла им в этом программа «Акселератор успешных организаций образования». Она направлена на развитие национальных кадров, трансформацию академической программы, усиление инфраструктуры школ и применение самых современных подходов в передаче знаний детям. К слову, по этой методике за три года онлайн-обучение прошли специалисты свыше двухсот объектов среднего, средне-специального и дошкольного образования страны. В ближайший год такие же навыки получат педагоги еще тысячи образовательных учреждений страны.

Гульмира Курганбаева, учредитель онлайн-академии г.Астаны

- После обучения в программе «Акселератор успешных организаций образования» появляются такие интересные модели организаций образования, как, например, техно-предпринимательские школы, инженерные школы, школы по развитию айти-навыков, школы по развитию предпринимательства или скажем финансовых каких-то навыков. Очень много появляется школ медиа, экологического воспитания, экологической культуры. Это форум посвящен кейсам, кейсам конкретных казахстанских организаций образования. Этот форум посвящен самым актуальным вопросам современной системы образования в Казахстане.

Гульнар Аскарбаева, директор школы-гимназии /Алматинская область/

- Мы уже, согласно нашей дорожной карте, приступили к реализации нашего проекта. Мы создали такой проект, который уже на сегодняшний день вызывает коммерческий интерес у иностранных партнеров, мы сотрудничаем с Южной Кореей.++01:34:00 Мы создали прибор, который очищает воздух, этот прибор мы представили партнерам, с ними согласовали, он вызвал интерес и сейчас он находится на рассмотрении. Мы надеемся, что этот прибор в будущем будет очень широко использоваться.