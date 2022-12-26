В Казахстане разрешат легализовать праворульные авто

Об этом сообщило руководство Комитета административной полиции. Это новшество предусмотрено в поправках закона по вопросам реализации отдельных поручений Главы Государства, которые рассмотрели в Сенате. Документом, к слову, предусмотрены и другие меры, направленные на решение проблем по многим направлениям. Это перечисление налоговых поступлений в местный бюджет в целях повышения финансовой самостоятельности регионов. Также расширение конкурентной среды, снижение коррупционных рисков в сфере госзакупок и совершенствование методов реализации ГЧП. Однако законопроект сенаторы вернули на доработку в нижнюю палату Парламента, озвучив свои предложения.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената парламента РК:

- В соответствии с поручением Главы государства предложено рассмотреть возможность первичной регистрации праворульных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года. Это позволит почти 20 тысячам наших граждан легализовать свои транспортные средства. Сенаторы убрали некоторые положения, наделяющие уполномоченные органы необоснованно широкими полномочиями в отношении доступа к банковской и налоговой тайне граждан. В целом считаем, что принятие Закона положительно скажется на повышении благосостояния граждан.