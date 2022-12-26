В Казахстане возобновят выдачу льготных автокредитов

С января 2023-го возобновится выдача льготных автокредитов в Казахстане. Как отметили в Банке развития Казахстана, на дату запуска револьверного механизма объем накопленных средств по двум программам составит около 13 млрд тенге. На эту сумму планируют выдать не менее одной тысячи 300 автокредитов. В дальнейшем распределение средств револьверному механизму планируется проводить ежемесячно. Отмечу, условия по всем действующим программам будут унифицированы с нового года. И останется единый оператор средств – Банк развития Казахстана. В настоящее время им является Фонд развития промышленности. Напомню, согласно условиям программы ставка вознаграждения составляет 4%, сумма кредитования – не более 10 млн тенге, срок – до семи лет, без первоначального взноса, стоимость автомобиля – до 15 млн в национальной валюте.