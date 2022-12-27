Цифровую карту семьи внедрят в Казахстане

В Казахстане будет внедрена цифровая карта семьи. Она стала первой из пяти новелл нового социального кодекса, одобренного Правительством. Его основные положения на заседании озвучила министр труда и социальной защиты населения страны.

По словам Тамары Дуйсеновой, так называемая персонофицированная база семьи будет формироваться на основе данных из всех действующих информсистем государственных органов. Действовать она будет во всех регионах Республики уже с начала 2023 года.

Её внедрение обеспечит равный доступ казахстанцев к мерам господдержки, а также позволит определить среднесрочные, долгосрочные задачи и направления социальной политики государства.

Тамара Дуйсенова, Министр труда и социальной защиты населения РК:

– Карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который, исходя из социального статуса и степени семейного благополучия, будет информировать о том, какой вид господдержки они вправе получать. Такое уведомление будет направляться каждой семье в виде SMS-сообщений центральным госорганом. Господдержка будет оказываться в проактивном формате: соцвыплаты и соцпомощь граждан будет назначаться исходя из данных, имеющихся в информсистеме.

Прописаны в новом Социальном кодексе и новые подходы к обеспечению занятости населения. Это внедрение системы сертификации навыков и компетенций. Она позволит устранить препятствия в виде требований о наличии опыта при трудоустройстве молодёжи. По словам Тамары Дуйсеновой, при разработке кодекса специалистами был изучен международный опыт. В частности, за основу документа была взята структура Социального кодекса Евросоюза.