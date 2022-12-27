Ипотечную программу «7-20-25» продлят в РК

Популярная среди казахстанцев льготная ипотечная программа «7-20-25» будет продолжена. В 2023 году на ее реализацию планируют выделить до 100 млрд тенге. Такое постановление принято главным финансовым регулятором страны в рамках исполнения поручения Главы государства.

Условия программы остались практически прежними. Это минимальный размер первоначального взноса, сумма и срок займа, ставка вознаграждения, а также максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов.

А вот заемщик участвовать в программе сможет лишь единожды. Объем же ежегодного кредитования будет зависеть от нескольких факторов. Это наличие, а также развитие рыночных ипотечных продуктов.

Отметим, программа была запущена 4 года назад. За это время было выдано более 64 тысяч займов на сумму 852,2 млрд тенге.