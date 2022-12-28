Стипендию «Болашак» присудили 178 казахстанцам

178 казахстанцев стали обладателями стипендии «Болашак». Теперь они в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира. Такое решение приняли на очередном заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина.

Участники также обсудили переориентирование программы «Болашак». Напомним, такое поручение дал Глава государства. Преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку по инженерно-техническому направлению.