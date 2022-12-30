ТОП-25 востребованных профессий озвучили в Казахстане

В Казахстане озвучили ТОП-25 востребованных профессий на предстоящие 7 лет. Рейтинг подготовили специалисты Центра развития трудовых ресурсов. Согласно ему, в числе наиболее «нужных» профессий станут – учителя, бухгалтеры, охранники, инкассаторы и родственные им профессии, а также продавцы магазинов. Такой вывод аналитики Центра определили на основе среднесрочного прогноза потребности в кадрах на 2023-2030 годы.

А вот в числе наименее востребованных, по их словам, могут стать такие профессии, как библиотекари, судебные секретари, корректоры, ремесленники, а также фермеры сельского хозяйства, производящие продукцию для личного потребления.

По прогнозу экспертов, спрос на всех вышеуказанных специалистов до 2030 года составит всего около 10, 5 тысяч человек.

Александра Молчановская, Управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов:

– Среднесрочный прогноз потребности кадров до 2030 года был подготовлен на основе макроэкономической модели с использованием демографической модели, используются статистические данные занятости населения, а также прогноз социально-экономического развития страны и план развития Министерств. Эти данные используют для формирования госзаказа, так как это прогноз на 7 лет.