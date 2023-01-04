К. Токаев провел встречу с судьями Конституционного суда

Конституционный суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями структуры. Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение полного соответствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны. У казахстанцев же теперь появилась возможность напрямую обратиться в Конституционный суд с заявлениями о признании незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат принципам Основного закона.

Кроме того, обратиться смогут Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. В состав Конституционного суда вошли видные ученые и высококвалифицированные юристы, была разработана нормативная база.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Сегодня Казахстан сделал решительный шаг в новую эпоху. В стране осуществляются беспрецедентные политические реформы. В настоящее время не так много государств в мире, которые проводят столь масштабные и содержательные реформы. Это факт, который признан всем международным сообществом. Казахстан по праву стал государством-реформатором.