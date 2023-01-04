МЧС: Почти 700 человек спасли на дорогах Казахстана

Обильный снегопад, туман и метель. Непогода охватила большую часть территории Казахстана. В некоторых регионах страны скорость ветра достигла 25-30 метров в секунду, в результате чего были закрыты автомобильные пути сообщения.

В стране создан республиканский штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на трассах, аналогичные штабы действуют в регионах. На закрытых участках дорог подготовлены пункты временного обогрева. На блок-постах скопилось более тысячи автотранспортных средств. Спасательными подразделениями были эвакуированы почти 700 человек. Всего же задействовано более 4 тысяч человек и 1300 единиц техники подразделений МЧС, местных исполнительных органов и МВД.

Кахарман Оразалин, Начальник Департамента ликвидации ЧС МЧС РК:

– Подготовлено 838 пунктов временного обогрева на закрытых участках автомобильных дорог для эвакуации жителей. Было отправлено 232 SMS-сообщения, чтобы предупредить людей об ухудшении погоды. Через мобильное приложение «Дармен» отправлено 71 сообщение.