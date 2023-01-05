Итоги расследования январских событий озвучили в Мажилисе

Генпрокурор страны Берик Асылов и глава Министерства внутренних дел Марат Ахметжанов озвучили на заседании Нижней палаты Парламента хронологию январских событий, число погибших и осужденных, причины и основных организаторов.

Январские события стали результатом попытки проведения в стране госпереворота. Об этом заявил в своем выступлении Генеральный прокурор Республики Берик Асылов. По его словам, весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей.

В событиях были задействованы ОПГ, религиозные экстремисты, ранее осужденные, а также сторонники запрещенного в стране движения. В итоге в 8 городах страны было разрушено и сожжено 71 здание. Глава Генпрокуратуры отметил, что восстановлены все подробности произошедшего, а также установлены личности всех погибших.

Берик Асылов, Генеральный прокурор РК:

– Всего по преступлениям, совершенным в январские дни, начато 5300 уголовных дел. Большая часть расследовалась МВД. В основном это убийства, кражи, разбои, хулиганства, хищения оружия. КНБ вело следствие по делам о государственной измене, попыткам захвата власти и получению взятки в особо крупном размере.

О хронологии событий января 2022 года рассказал министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов. По его словам, трагедия могла быть еще масштабнее, если бы сотрудники правоохранительных органов не выполнили комплекс мер, предусмотренных Законом.

Марат Ахметжанов, Министр внутренних дел РК:

– В нападениях на полицейских использовались арматура, бутылки с зажигательной смесью, брусчатки, камни. Осуществили попытку захвата городского акимата, но были вытеснены. При этом ими совершены поджоги и повреждения полицейских автомашин, захвачены коммунальная техника, камазы и другая техника. В результате столкновения получили тяжелые ранения 33 полицейских и военнослужащих Национальной Гвардии. Указом Главы Государства в 1:30 в Алматы введен режим чрезвычайного происшествия.

В целом по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан. Под амнистию попали 1095 лиц. Кроме того, восстановлены все 350 пострадавших в ходе событий коммерческих объектов. Предпринимателям возмещен ущерб в размере 16 млрд 700 млн тенге.