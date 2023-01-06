Авиапассажиропоток достиг рекордных показателей в РК в 2022 году

В 2022 году в Казахстане воздушным транспортом было перевезено рекордное количество пассажиров. За январь-ноябрь отечественными авиаперевозчиками было обслужено почти 10 млн человек. По предварительным данным, по итогам года ожидается показатель в 10,8 млн. Таким образом, пассажиропоток, в сравнении с 2021 годом, увеличился на 15%. А с 2020-м и вовсе вырос более чем наполовину.

В целом казахстанские компании по внутренним авиалиниям перевезли около 7 млн пассажиров. По международным – почти 3 млн человек.